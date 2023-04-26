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Си Цзиньпин - после разговора с Зеленским: Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход

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Следует использовать возможность накопить благоприятные условия для политического урегулирования кризиса

Си Цзиньпин - после разговора с Зеленским: Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход

фото из свободных источников

Глава Китая Си Цзиньпин выступает за диалог и переговоры как способ завершить войну в Украине.

Об этом Си Цзиньпин отметил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Global Times.

"Китай не будет ни наблюдать за огнем с другой стороны, ни подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль. Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход", – отметил он, комментируя войну в Украине.

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"Поскольку рациональное мышление и голоса со всех сторон растут, следует использовать возможность накопить благоприятные условия для политического урегулирования кризиса (войны в Украине. - ред.)", - сказал Си, подчеркнув, что Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам і докладатиме зусиль для припинення війни.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Си Цзиньпин
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