Си Цзиньпин - после разговора с Зеленским: Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход
Следует использовать возможность накопить благоприятные условия для политического урегулирования кризиса
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Глава Китая Си Цзиньпин выступает за диалог и переговоры как способ завершить войну в Украине.
Об этом Си Цзиньпин отметил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Global Times.
"Китай не будет ни наблюдать за огнем с другой стороны, ни подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль. Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход", – отметил он, комментируя войну в Украине.
"Поскольку рациональное мышление и голоса со всех сторон растут, следует использовать возможность накопить благоприятные условия для политического урегулирования кризиса (войны в Украине. - ред.)", - сказал Си, подчеркнув, что Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам і докладатиме зусиль для припинення війни.
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