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Вербич и Бернард сыграли за Панатинайкос. Команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов

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Вербич и Бернард сыграли за Панатинайкос. Команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов

instagram.com/benjaminverbic7

UA-Футбол
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В 32-м туре чемпионата Греции, который уже разделен на группы, состоялся матч между представителями чемпионской сетки. "Панатинайкос" в гостях победил "Волос" 2:0.

За победителей в этом матче сыграли два бывших представителя УПЛ. Это Беньямин Вербич и Бернард. Первый вышел в основном составе и провел на поле 69 минут, второй вышел на замену на 60-й минуте.

Отметим, что ранее Вербич играл за "Динамо", а Бернард – за "Шахтер".

"Панатинайкос" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет вторым в таблице.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Бернард Беньямин Вербич
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