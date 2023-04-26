Вербич и Бернард сыграли за Панатинайкос. Команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов

В 32-м туре чемпионата Греции, который уже разделен на группы, состоялся матч между представителями чемпионской сетки. "Панатинайкос" в гостях победил "Волос" 2:0.

За победителей в этом матче сыграли два бывших представителя УПЛ. Это Беньямин Вербич и Бернард. Первый вышел в основном составе и провел на поле 69 минут, второй вышел на замену на 60-й минуте.

Отметим, что ранее Вербич играл за "Динамо", а Бернард – за "Шахтер".

"Панатинайкос" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет вторым в таблице.