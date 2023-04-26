Вербич и Бернард сыграли за Панатинайкос. Команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов
Сегодня они победили Волос
instagram.com/benjaminverbic7
В 32-м туре чемпионата Греции, который уже разделен на группы, состоялся матч между представителями чемпионской сетки. "Панатинайкос" в гостях победил "Волос" 2:0.
За победителей в этом матче сыграли два бывших представителя УПЛ. Это Беньямин Вербич и Бернард. Первый вышел в основном составе и провел на поле 69 минут, второй вышел на замену на 60-й минуте.
Отметим, что ранее Вербич играл за "Динамо", а Бернард – за "Шахтер".
"Панатинайкос" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет вторым в таблице.
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