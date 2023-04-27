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СБУ: Российские оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов

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Такие убийства происходят зверским способом

СБУ: Российские оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов

СБУ

Новина українською

Российские военнослужащие перерезают горло украинским пленным. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, сделанный на восточном фронте Украины.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора.

"Люди, которые военнопленные... их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать", – объясняет рашист.

Он в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло, и уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью. Служба безопасности Украины установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области рф, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

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Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.

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В статье: СБУ война с россией
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Источник:
СБУ

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