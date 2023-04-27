СБУ: Российские оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов

Российские военнослужащие перерезают горло украинским пленным. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, сделанный на восточном фронте Украины.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора. "Люди, которые военнопленные... их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать", – объясняет рашист.

Он в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло, и уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью. Служба безопасности Украины установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области рф, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.