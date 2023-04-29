Украина – Япония: Смотреть онлайн решающий матч чемпионата мира 2023
Болеем за наших
ФХУ
Сегодня, 29 апреля в эстонском Таллинне на арене Tondiraba Ice Hall состоится матч группового этапа чемпионата мира 2023.
В дивизионе ІВ сильнейшего определят сборные Украины и Японии. После 4 сыгранных матчей в группе наша команда имеет в своем активе 10 очков (3 победы и 1 поражение). Соперники идут с лучшим показателем – 12 очков (4 победы).
Результат этого матча решит судьбу первой позиции в дивизионе ІВ. В случае победы Украина займет первую позицию и поднимется в классе в дивизион ІА. Если же японцы сегодня торжествуют, то именно они пройдут выше, а наша команда останется на второй позиции.
19:30 по киевскому времени
Смотреть видео-онлайн матч Украина – Япония:
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