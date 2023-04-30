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Украина - Румыния: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча отбора на Евро по гандболу

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Прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда чемпионата Европы по гандболу

Украина - Румыния: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча отбора на Евро по гандболу

ФГУ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проведет последний матч отборочного раунда в ЧЕ по гандболу. Сейчас украинская команда занимает последнюю, четвертую, строчку в таблице. Однако шансы на продолжение борьбы еще есть. Для этого необходимо уверенно побеждать Румынию и надеяться, что Австрия в параллельной игре одолеет Фарерские острова. Также существует возможность выйти из группы не только из второго, но и третьего места. Для этого уже не нужно наблюдать за параллельным поединком, а победить Румынию с разницей более чем в восьми мячах и следить за другими группами.

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Гандбол. Отбор в Евро. Группа 4
30 апреля. Начало в 19:00
Украина - Румыния
Трансляция - Xsport

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В статье: сборная Украины по гандболу смотреть футбол онлайн
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