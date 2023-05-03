Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила гражданство РФ
Этническая россиянка выступала за сборную Украины с 2018 по 2022 год
Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех сообщила, что восстановила гражданство РФ.
"Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Буду пытаться пробиться на все главные старты", — сказала Бех.
Напомним, что с 2018 по 2022 год Бех выступала за сборную Украины. После начала полномасштабной войны биатлонистка покинула Украину и уехала в Россию. После этого Бех была исключена со сборной.
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Источник:Матч ТВ
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