Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила гражданство РФ

Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех сообщила, что восстановила гражданство РФ.

"Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Буду пытаться пробиться на все главные старты", — сказала Бех.

Напомним, что с 2018 по 2022 год Бех выступала за сборную Украины. После начала полномасштабной войны биатлонистка покинула Украину и уехала в Россию. После этого Бех была исключена со сборной.