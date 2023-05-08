Попадание в склад на Одещине и падение обломков БПЛА в Киеве – последствия ночной атаки РФ

Ночью оккупанты атаковали Одесскую область. Попадание ракет X-22 было зафиксировано в склад продовольственной компании, удар россияне осуществили по рекреационной зоне на побережье. Данных о пострадавших не поступало.

Враг атаковал Одесскую область около полуночи с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего было осуществлено восемь пусков из района мыса Тарханкут (временно оккупированный Крым). Часть ракет не достигла своих целей, дополняет спикер оперативного штаба Одесской ОГА Сергей Братчук.

В Святошинском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА, в частности на двухэтажное здание – двух пострадавших госпитализировали медики. Из-за падения обломков повреждены 7 авто и еще 1 авто горело. Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе, пишет Кличко. В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждены 15 грузовых и 5 легковых авто. Была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.