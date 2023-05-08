Ночью была самая массовая атака на Киев за все время войны. После прилетов на Одещине стало известно о погибшем

В результате ракетной атаки России погиб охранник склада под Одессой, которого считали пропавшим без вести. Его тело нашли под завалами. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного Командования "Юг" Наталья Гуменюк. В результате ракетного удара РФ в Одесской области три человека получили ранения, отметили в ОВА. Пожар уже потушили.

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Также ночью враг пустил дроны на столицу. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все 36 дронов противника летели в направлении центра города. Он добавил, что цель этой атаки – посеять панику среди людей. Благодаря работе ПВО беспилотники рф удалось нейтрализовать, но падение обломков БПЛА стали причиной повреждений квартир, школы, детсада. Также известно о нескольких травмированных.