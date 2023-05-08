Ночью была самая массовая атака на Киев за все время войны. После прилетов на Одещине стало известно о погибшем
Все дроны летели в направлении центра столицы с разных сторон
ОК Південь
В результате ракетной атаки России погиб охранник склада под Одессой, которого считали пропавшим без вести. Его тело нашли под завалами. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного Командования "Юг" Наталья Гуменюк. В результате ракетного удара РФ в Одесской области три человека получили ранения, отметили в ОВА. Пожар уже потушили.
Также ночью враг пустил дроны на столицу. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все 36 дронов противника летели в направлении центра города. Он добавил, что цель этой атаки – посеять панику среди людей. Благодаря работе ПВО беспилотники рф удалось нейтрализовать, но падение обломков БПЛА стали причиной повреждений квартир, школы, детсада. Также известно о нескольких травмированных.
"Путину мы не нужны. Цель агрессора – каждый из нас. Цель агрессора – привести в панику для того, чтобы депрессивное настроение было у украинцев, чтобы мы со своими вещами куда-то уехали, оставили территорию, к которой стремится путин. Путину нужна Украина без украинцев".
"Все дроны летели в направлении центра с разных сторон. Они меняли свой курс. Конечных целей мы не знаем. Эта атака была самой массовой на столицу за все время войны".
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