ДЮСШ из РФ украла эмблему бывшего украинского гранда. Тренер команды – харьковчанин, ранее игравший за дубль Металлиста

Российский т. н. детско-юношеский футбольный клуб под названием "Дачный" использует в качестве своей эмблемы логотип бывшего украинского футбольного клуба "Днепр".

Тренер команды – Алиев Сергей Минкаилович, уроженец Харькова. В конце 90-х и в начале нулевых играл за дубль "Металлиста" и житомирское "Полесье", после этого выступал за броварской "Нафком", "Титан" (Армянск), харьковский "Гелиос" и "Полтаву". На стыке 2013-2014 гг. тренировал харьковский "Арсенал", а уже в 2015-м переехал в Россию. В своих достижениях Алиев указывает двух воспитанников, которые прошли отбор в академию "Зенита".

После того, как к ворам появилось внимание украинских СМИ, "пресс-служба "Дачного" в социальной сети VK сразу же ограничила доступ к своей странице.