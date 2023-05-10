ДЮСШ из РФ украла эмблему бывшего украинского гранда. Тренер команды – харьковчанин, ранее игравший за дубль Металлиста
Готовят кадры в академию Зенита
дачный
Российский т. н. детско-юношеский футбольный клуб под названием "Дачный" использует в качестве своей эмблемы логотип бывшего украинского футбольного клуба "Днепр".
Тренер команды – Алиев Сергей Минкаилович, уроженец Харькова. В конце 90-х и в начале нулевых играл за дубль "Металлиста" и житомирское "Полесье", после этого выступал за броварской "Нафком", "Титан" (Армянск), харьковский "Гелиос" и "Полтаву". На стыке 2013-2014 гг. тренировал харьковский "Арсенал", а уже в 2015-м переехал в Россию. В своих достижениях Алиев указывает двух воспитанников, которые прошли отбор в академию "Зенита".
После того, как к ворам появилось внимание украинских СМИ, "пресс-служба "Дачного" в социальной сети VK сразу же ограничила доступ к своей странице.
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