  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-хавбек Динамо отстранен на год за договорные матчи в Беларуси
В тренде

Экс-хавбек Динамо отстранен на год за договорные матчи в Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Его клуб лишили чемпионства

Экс-хавбек Динамо отстранен на год за договорные матчи в Беларуси

Динамо Київ

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет "Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) принял решение по поводу договорных матчей в чемпионате страны.

Сообщается, что солигорский "Шахтер" за договорные матчи лишен чемпионства в сезоне-2022 и оштрафован на 30 очков в сезоне-2023 и на 20 очков - в сезоне-2024. "Энергетик-БГУ" лишен серебряных медалей, оштрафован на 20 очков в текущем сезоне и на 10 - в следующем. "Белшина" получила штраф на 10 очков в сезоне-2023 и на 5 – в сезоне-2024.

Кроме того, наказания получили и ряд представителей этих команд. Полузащитник "Шахтера" и экс-игрок киевского "Динамо" Никита Корзун дисквалифицирован на год и получил штраф в 11 000 белорусских рублей. На тот же срок забанен и хавбек "Динамо-Брест" Михаил Гордейчук - штраф в 18 500 белорусских рублей.

Напомним, Корзун выступал за киевское "Динамо" с 2016 по 2020 годы. Белорусс не сумел закрепиться в составе "бело-синих" и отправлялся в аренду "Динамо-Минск", "Аль-Фатех" и "Вилафранкенш".

По теме
yellow-arrow
"Очень негативно". В Кремле недовольны поставками Украине ракет Storm Shadow
yellow-arrow
Министр обороны Великобритании официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет
yellow-arrow
Известно, сколько МО РФ завербовало на войну в апреле. В Бахмуте оккупанты уже не могут отражать контратаки ВСУ – ISW, разведка Британии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Солигорск) Никита Корзун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
АБФФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде