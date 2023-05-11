Экс-хавбек Динамо отстранен на год за договорные матчи в Беларуси

Контрольно-дисциплинарный комитет "Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) принял решение по поводу договорных матчей в чемпионате страны.

Сообщается, что солигорский "Шахтер" за договорные матчи лишен чемпионства в сезоне-2022 и оштрафован на 30 очков в сезоне-2023 и на 20 очков - в сезоне-2024. "Энергетик-БГУ" лишен серебряных медалей, оштрафован на 20 очков в текущем сезоне и на 10 - в следующем. "Белшина" получила штраф на 10 очков в сезоне-2023 и на 5 – в сезоне-2024.

Кроме того, наказания получили и ряд представителей этих команд. Полузащитник "Шахтера" и экс-игрок киевского "Динамо" Никита Корзун дисквалифицирован на год и получил штраф в 11 000 белорусских рублей. На тот же срок забанен и хавбек "Динамо-Брест" Михаил Гордейчук - штраф в 18 500 белорусских рублей.

Напомним, Корзун выступал за киевское "Динамо" с 2016 по 2020 годы. Белорусс не сумел закрепиться в составе "бело-синих" и отправлялся в аренду "Динамо-Минск", "Аль-Фатех" и "Вилафранкенш".