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Шольц заявил, что Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины

Общие новости
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Он заявил, что Германия сосредоточена на том, что делает

Шольц заявил, что Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит участия своей страны в дебатах о создании альянса для поставки западных истребителей в Украину. Об этом сообщает Tagesschau.

Шольц ответил на вопрос, будет ли Германия участвовать в совместном альянсе, объявленном Нидерландами, Великобританией и Францией, по подготовке пилотов истребителей и поставки истребителей.

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"Мы сосредоточились на том, что мы делаем. Это очень актуально сейчас для способности Украины защищать себя", – сказал Шольц в Рейкьявике в кулуарах саммита Совета Европы.

Он упомянул поставки танков, техническое обслуживание систем вооружений, боеприпасов и усиление противовоздушной обороны от российских атак. Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих сферах, отметил канцлер.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

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В статье: война с россией Олаф Шольц
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