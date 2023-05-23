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Кварцяный : Уверен, что еще могу поменять что-то в лучшую сторону в украинском футболе

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Мэтр украинского тренерского цеха надеется, что он еще не окончательно ушел на покой

Кварцяный : Уверен, что еще могу поменять что-то в лучшую сторону в украинском футболе

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Легендарный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, чем сейчас занимается и как сейчас обстоят дела с футболом в области.

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– Виталий Владимирович, чем вы сейчас занимаетесь?

– Я работаю в Ассоциации футбола Волыни, мы проводим турниры. В общем, футбол на Волыни живет. У нас есть много хороших тренеров, игроков и фанатов футбола. Даже есть спонсоры, которые в скромном виде помогают развивать футбол на Волыни. Пока глобальной поддержки от больших инвесторов мы не видим, надеюсь, это временно.

Также я езжу за границу, смотрю матчи наших клубов и сборной в еврокубках. Я стараюсь быть в курсе всех футбольных дел. Смотрю все: УПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, первенство области, юношеские и детские турниры. Мне интересно абсолютно все.

– "Волынь" U-19 играет в чемпионате области, но что сейчас с главной командой? Слышал, что первая команда ФК "Волынь" не будет заявляться на новый сезон Первой лиги ПФЛ Украины, это правда?

– Есть много нюансов, из-за которых я не могу рассказать сейчас всю правду, почему впервые за 63 года на Волыни нет команды мастеров. Надеюсь, что после войны, а может и раньше, "Волынь" восстановится и начнет играть. Футбол не умрет за один день. В минувшем сезоне много ходило разговоров за новых инвесторов, но я никого не видел – никто не приезжал.

Это тяжелая тема. Я надеюсь, что найдутся умные патриоты, которые со временем возродят "Волынь".

– Задам вопрос, который вам задают все журналисты: вы уже окончательно завершили тренерскую карьеру или еще рветесь в бой?

– Я вчера был на тренировке областной команды, там играют молодые ребята. Я подошел к главному тренеру и говорю: "Давай я что-то подскажу ребятам". Мне разрешили и дали свисток. Я собрал всех футболистов и говорю: "У меня есть очень много предложений, чтобы изменить ваше отношение к многим действиям. Постарайтесь играть по этой методики, и вы сразу почувствуете изменение и вырастите, как футболисты". И они меня услышали, у них начало все получаться. Было здорово. С футболистами я говорил культурно и осторожно, потому что они молодые, по 18-19 лет, и ранимые, но я увидел у них перспективу.

Я на это потратил всего лишь десять минут. Потом извинился, что влез в тренировочный процесс, но меня поблагодарили, говорят: "Приходите и дальше, делитесь своим опытом".

Хочу сказать, что я так завелся. У меня был разрыв связок, я не мог бегать, а только ходил. Но на тренировке я побежал, забыв, что у меня травма и сколько мне лет. Я получил большой кайф. В этот момент я снова почувствовал себя тренером, и где-то внутри вспыхнула искринка.

– Если в Волыни появятся хорошие инвесторы, которые возродят клуб, и пригласят вас на должность главного тренера, вы рассмотрите вариант?

– Сто процентов! Я уверен, что еще могу поменять что-то в лучшую сторону в украинском футболе. Как я говорил ранее, я смотрю все матчи. Многие говорят, что наш чемпионат не интересен, но я кайфую. Конечно, если по телевизору, то с выключенным звуком.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный
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