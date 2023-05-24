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Оккупанты заявили, о "национализии" квартиры Зеленской и магазинов Яценюка в Крыму

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(1 голосов)

Также как и здание Меджлиса

Оккупанты заявили, о "национализии" квартиры Зеленской и магазинов Яценюка в Крыму

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты в Крыму заявили, что "национализировали" квартиру первой леди Елены Зеленской и направят средства от ее продажи "на нужды" войны; также изъяты торговые площади, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Арсений Яценюк, и ряд других объектов.

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Об этом сообщает ТАСС, а также назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Кроме квартиры Зеленской в Ялте, оккупанты присвоили еще 57 объектов собственности, которые, как утверждают росСМИ, принадлежат украинским олигархам.

В частности:

  • винодельню "Алеф-Виналь-Крым", принадлежащую Вадиму Ермолаеву;
  • торговые площади "Скай плаза" в Ялте, бенефициаром которых российские СМИ называют Арсения Яценюка;
  • сельхозпредприятие "Семисотка и компания", которое, как они утверждают, связано с окружением Арсена Авакова;
  • здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что это здание было захвачено оккупантами с сентября 2014 года. Ним не пользовались, оно рушилось. Владелец здания подал иск в ЕСПЧ.

"Российских оккупантов не остановило и то, что в настоящее время иск Благотворительной организации "Фонд "Крым" о принадлежащем ему незаконном аресте здания и о препятствиях по его использованию собственником, коммуницированный Европейским судом по правам человека и ждет своего рассмотрения по существу ", – отметил Чубаров.

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В статье: Арсен Аваков война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
24.05.2023 в 17:27
Ой!!! Надолго-ли...
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