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У Зеленского заявили, что украинское контрнаступление уже началось

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И несколько тезисов об оружии, в частности F-16

У Зеленского заявили, что украинское контрнаступление уже началось

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал несколько заявлений – о контрнаступлении ВСУ, использовании западного оружия и возможностях самолетов F-16:

"Украинское контрнаступление уже началось. Оно длится уже несколько дней, это интенсивная война на 1500 километрах границы, но эти действия уже начались".

"Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы будем использовать то оружие, которое нам дали партнеры, чтобы уничтожать позиции врага на оккупированных территориях, включая Донбасс и Крым".

"Сегодня мы имеем дальнобойные ракеты "Storm Shadow", танки Leopard, противоракетные комплексы, которые нам предоставили Франция и Италия. Истребители F-16 позволят нам наконец закрыть воздушное пространство. Парадокс заключается в том, что, если бы они были у нас год назад, война уже была бы закончена".

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В статье: война с россией Михаил Подоляк F-16 контрнаступление
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Источник:
rainews.it

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