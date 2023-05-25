Украина вернула из плена больше сотни защитников Бахмута

Украине удалось вернуть из российского плена 106 военных, которые держали оборону города Бахмут. Об этом сообщил глава Офиса ОП Андрей Ермак:

"Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления – 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап".

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся наша команда выполняют задание Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский обозначил эту задачу как одну из ключевых. Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе – это место, где человек, гражданин, является высшей ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями. Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели".