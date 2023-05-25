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Украина вернула из плена больше сотни защитников Бахмута

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"Они совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока"

Украина вернула из плена больше сотни защитников Бахмута

Zelenskiy Official

Новина українською

Украине удалось вернуть из российского плена 106 военных, которые держали оборону города Бахмут. Об этом сообщил глава Офиса ОП Андрей Ермак:

"Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления – 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап".

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся наша команда выполняют задание Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский обозначил эту задачу как одну из ключевых. Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе – это место, где человек, гражданин, является высшей ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями. Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели".

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В статье: война с россией Герои Украины ВСУ Андрей Ермак Бахмут
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Источник:
t.me/ermaka2022

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