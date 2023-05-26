Ночью РФ массово атаковала Днепр и Киев. В Воздушных силах рассказали, как справилась ПВО

Ночью враг массированно атаковал Днепропетровскую область ракетами и дронами. Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушили. Повреждены 2 дома и авто. Пожар был на двух частных предприятиях, огонь спасатели укротили. Разбита заправка, пострадал ее работник – ему оказали медпомощь, будет лечиться дома. Серьезные разрушения также понесло транспортное предприятие. Повсюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется.

Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую громаду из БПЛА, обошлось без жертв, но последствия российской атаки могли быть куда хуже, если бы не ПВО, отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На этот раз атака на Киев была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены, отметил начальник КМВА Сергей Попко. В результате падения обломков в Оболонском районе: зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений; на парковке в другой части района повреждены автомобили. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждена крыша и окно. Предварительно, информация о пострадавших отсутствует.

Ночная атака российских оккупантов началась в конце прошлых суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая. На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины.

Всего зафиксировано пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон: 10 крылатых ракет Х-101/х-555 с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря; 7 зенитных управляемых ракет С-300/ С-400 из района Токмак (в.о. Запорожская обл.); 31 ударный БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", уничтожено: 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555; 23 ударных дрона "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР". Отмечено попадание ударных БпЛА и нескольких ЗКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.