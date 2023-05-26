Глава Воздушных сил США. Джо Байден объявил о замене руководителя Генштаба США
Кто будет вместо Милли?
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Президент США Джо Байден на брифинге официально объявил своего кандидата на должность главы Объединенного комитета начальников штабов вместо генерала Марка Милли. Байден поблагодарил Милли за службу, отметив, что полностью доверяет ему и рассчитывает продолжить с ним сотрудничество в дальнейшем.
"Сегодня я объявляю своего кандидата на номинацию новым руководителем Объединенного комитета начальников штабов – Чарльза Квинтона Брауна".
Для назначения он должен получить одобрение Конгресса. Генерал Чарльз Квинтон Браун – военный летчик с боевым опытом. Сейчас он возглавляет Воздушные силы США, ранее командовал рядом подразделений и Центральным командованием Воздушных сил.
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