В ВСУ объяснили, с чем связано изменение тактики россиян в контексте ракетных атак

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что сегодня ночью удалось сбить не все цели противника, поскольку враг применял различные типы вооружений и менял "угол атаки".

"Удары россиян участились, но стали не такими массированными, как раньше. Сегодня, к сожалению, не все цели удалось сбить. Это объясняется тем, что противник применил различные типы вооружения. Такие, как зенитные управляемые ракеты С-300, С-400. И направление атаки переведено с запада на восток. То есть Днепропетровская, Харьковская область сегодня были в основном под прицелом".

По словам Игната, россияне берегут "Кинжалы" для приоритетных целей, а "Калибры" и "Искандеры" готовятся прямо "с колес" и сразу доставляются для ударов.

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Россияне продолжат бить по Украине ракетами и дронами для того, что понять, где размещены системы ПВО, а также какие именно участки они защищают. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя последние воздушные удары врага.