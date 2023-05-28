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Оккупанты пытаются атаковать в направлении Марьинки и Авдеевки, но получают достойный отпор, - пресс-секретарь Шершень

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ВСУ не дают россиянам никакого шанса

Оккупанты пытаются атаковать в направлении Марьинки и Авдеевки, но получают достойный отпор, - пресс-секретарь Шершень

Генштаб ЗСУ

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Российские захватчики продолжают попытки наступления на Марьинском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки они пытались захватить взводные опорные пункты.

Об этом сообщил спикер Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона. Он успокоил, что враг не имел успеха и понес потери.

По словам спикера, на Марьинском и Авдеевском направлениях враг вел наступательные действия группами. Больше штурмов было зафиксировано в Марьинке – все они были безуспешными.

"Потерь наших позиций нет. Наши защитники надежно удерживают рубежи и отразили 14 атак врага", - подчеркнул Шершень.

В то же время на Таврийском направлении за прошедшие сутки потери противника убитыми и ранеными составили 124 человека. Также были уничтожены три состава боеприпасов, а восемь единиц техники армии РФ не подлежат ремонту.

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В статье: донбасс война с россией
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