Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (сотая в мировом рейтинге) выбила россиянку Веронику Кудерметову (одиннадцатая) на старте турнира "Ролан Гаррос" в рамках двух партий – 6:3, 6:1. Представительница страны-агрессора выступала под нейтральным флагом.

После матча Шмидлова выложила в Instagram фото с матча и поставила в подпись два сердца в цветах Украины: ????????. Сам поединок Шмидлова провела в игровой форме в цветах украинского флага.

???????? Zwycięstwo Anny Karoliny Schmiedlovej nad Veroniką Kudermetovą z dedykacją dla Ukrainy ????????



???????? Anna Karolina Schmiedlova's victory over Veronika Kudermetova with a dedication to Ukraine ????????



???? Anna Karolina Schmiedlova | Instagram | #RolandGarros pic.twitter.com/IUStY8FVBn