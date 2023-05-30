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Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины

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(5 голосов)

И, конечно же, одолела ее

Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (сотая в мировом рейтинге) выбила россиянку Веронику Кудерметову (одиннадцатая) на старте турнира "Ролан Гаррос" в рамках двух партий – 6:3, 6:1. Представительница страны-агрессора выступала под нейтральным флагом.

После матча Шмидлова выложила в Instagram фото с матча и поставила в подпись два сердца в цветах Украины: ????????. Сам поединок Шмидлова провела в игровой форме в цветах украинского флага.

Анна Каролина Шмидлова впервые за два с половиной года обыграла соперницу из топ-20: тогда словачка оказалась сильнее Виктории Азаренко во втором круге "Ролан Гаррос". Всего в активе Шмидловой девять таких побед.

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В статье: теннис война с россией Анна Каролина Шмидлова Вероника Кудерметова Ролан Гаррос
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
30.05.2023 в 12:36
Молодчинка! Дякуємо. Приємно здивувала і Світоліна обігравши болотяну жабу блінкову у Страсбурзі.
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