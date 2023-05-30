Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины
И, конечно же, одолела ее
Getty Images / Global Images Ukraine
Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (сотая в мировом рейтинге) выбила россиянку Веронику Кудерметову (одиннадцатая) на старте турнира "Ролан Гаррос" в рамках двух партий – 6:3, 6:1. Представительница страны-агрессора выступала под нейтральным флагом.
После матча Шмидлова выложила в Instagram фото с матча и поставила в подпись два сердца в цветах Украины: ????????. Сам поединок Шмидлова провела в игровой форме в цветах украинского флага.
???????? Zwycięstwo Anny Karoliny Schmiedlovej nad Veroniką Kudermetovą z dedykacją dla Ukrainy ????????— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) May 29, 2023
???????? Anna Karolina Schmiedlova's victory over Veronika Kudermetova with a dedication to Ukraine ????????
???? Anna Karolina Schmiedlova | Instagram | #RolandGarros pic.twitter.com/IUStY8FVBn
Анна Каролина Шмидлова впервые за два с половиной года обыграла соперницу из топ-20: тогда словачка оказалась сильнее Виктории Азаренко во втором круге "Ролан Гаррос". Всего в активе Шмидловой девять таких побед.
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