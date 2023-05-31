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Россияне взорвали дорогу на стыке границ Украины, Беларуси и РФ – в ГПСУ и на Банковой отреагировали

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Возле т. н. монумента "Три сестры"

Россияне взорвали дорогу на стыке границ Украины, Беларуси и РФ – в ГПСУ и на Банковой отреагировали

Єрмак Телеграм-канал

Новина українською

В районе КПП "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси, прогремел взрыв. Был подорван участок дороги в Черниговскую область. Об этом вечером 30 мая написали российские источники, поделившись соответствующим видео.

Дорога, как утверждают россияне, была взорвана, чтобы "не допустить захода украинских ДРГ в Брянскую область РФ". Также захватчики боятся, что по этой дороге на территорию России могли поехать украинские танки. Они назвали направление "танкоопасным".

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали подрыв дороги: "Рубрика от "Киев за три дня" до "Подрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России... хотя вряд ли им это поможет". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак придерживается схожей риторики:

Монумент "Три сестры" открыли в 1975 году в честь "дружбы русского, белорусского и украинского народов", там несколько десятилетий подряд проводился т. н. Международный фестиваль "Славянское единство".

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В статье: война с россией
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