FIDE включила крымского Z-гроссмейстера Карякина в список участников Кубка мира

Крымский гроссмейстер Сергей Карякин включен в список участников Кубка мира 2023 года, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации. Список был опубликован на сайте FIDE.

Теперь он должен до 2 июня подтвердить свое участие. Карякин ранее заявлял о нежелании выступать на турнирах FIDE под нейтральным флагом.

Симферополец получил приглашение на турнир, так как квалифицировался на Кубок мира 2021 года. Шахматистам необходимо подтвердить участие в соревновании.

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Напомним, что из-за санкций FIDE спортсменам России разрешено выступать на Кубке мира в нейтральном статусе.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Карякин публично поддерживал войну против Украины.

В марте 2022-го Международная шахматная федерация на полгода дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку войны РФ против Украины. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.

Сергей Карякин считается одним из титулованных гроссмейстеров мира. Он родился в Крыму и до 2009 года на турнирах представлял Украину. Как украинский шахматист стал самым молодым гроссмейстером мира, имея 12 лет и 211 дней. В 2004 году в составе сборной Украины стал победителем Всемирной шахматной олимпиады.

В июле 2009 года Карякин получил российское гражданство указом Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность президента России.