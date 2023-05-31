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"Отказался от серьезных контрактов": Кварцяный рассказал, как мечтал вывести Волынь в Лигу чемпионов

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Хотя в свое время тренер был на коне

"Отказался от серьезных контрактов": Кварцяный рассказал, как мечтал вывести Волынь в Лигу чемпионов

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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о своем финансовом положении, и о том, что ради "Волыни" отказывался от серьезных контрактов.

"Я не особо богатый человек. Мог бы быть больше, но я отказался от серьезных контрактов. У меня был серьезный контракт в "Кривбассе", в Запорожье. Приглашали… Был, как говорится, на коне. Мог выбирать клубы, предлагавшие серьезные зарплаты.

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Но меня что-то все время тянуло в "Волынь". Я чувствовал, что еще недоделал в Луцке. Мне всегда хотелось, чтобы Луцк был… Когда-то поставил задачу, что мы должны быть не хуже, должны обыгрывать "Шахтер", "Динамо", "Таврию", всех.

Волыняне в Лиге чемпионов, представляете. Почему нет?" – сказал Кварцяный.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный
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