Сырский – о Бахмуте: Затишье – лишь временное, изменился формат операции
Об обстановке на самом сложном участке фронта
Фото из свободных источников
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил в комментарии изданию УП, что был изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому и наблюдается временное затишье.
"Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности".
"Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье".
Сырский подчеркнул, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление. Он отметил, что ВСУ в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении.
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