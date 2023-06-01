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Сырский – о Бахмуте: Затишье – лишь временное, изменился формат операции

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Об обстановке на самом сложном участке фронта

Сырский – о Бахмуте: Затишье – лишь временное, изменился формат операции

Фото из свободных источников

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Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил в комментарии изданию УП, что был изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому и наблюдается временное затишье.

"Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности".

"Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье".

Сырский подчеркнул, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление. Он отметил, что ВСУ в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении.

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В статье: война с россией Александр Сырский
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Источник:
УП

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