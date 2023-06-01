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Ангелы спорта: Россия убила 300 украинских спортсменов

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Такую цифру дает Вадим Гутцайт

Ангелы спорта: Россия убила 300 украинских спортсменов

facebook.com/vgytzait

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С момента начала полномасштабной российско-украинской войны погибло 300 украинских спортсменов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

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"Триста Ангелов спорта. Они боролись за победы на соревнованиях, прославляли Украину на весь мир. С первыми сиренами они сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и ушли защищать Украину от оккупантов.

Опытные и совсем юные. Талантливые, мужественные, смелые.

Они отдали жизнь, чтобы раздавался украинский гимн и развевался украинский флаг. Дома, на Майдане Незалежности, на спортивных соревнованиях. Триста Ангелов спорта. Вечная слава Героям", – написал Гутцайт.

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В статье: война с россией Вадим Гутцайт
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Источник:
Вадим Гутцайт

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