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Комбинированный тип атаки. Ночью россияне ударили БПЛА и ракетами по Киеву – последствия и детали террора

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Без жертв и пострадавших

Комбинированный тип атаки. Ночью россияне ударили БПЛА и ракетами по Киеву – последствия и детали террора

Міністерство оборони України

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Предварительно этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (их тип уточняется) и 18 иранских ударных БПЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками, как сообщает Генштаб.

За последние 6 дней рашисты нанесли уже 6-й воздушный удар по городу. Каждый раз враг менял оружие. После баллистических ракет, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

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По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей различного типа. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было, пишут в КГВА и мэр Кличко.

В Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. В Дарницком районе информация об обнаружении обломков на проезжей части не подтвердилась.

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В статье: Виталий Кличко война с россией Генштаб ЗСУ генштаб КМВА
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