Зеленский - о подрыве Каховской ГЭС: Россияне осознали, что им придется бежать из Крыма
Традиционное вечернее видеообращение президента
president.gov.ua
Подрывая Каховскую ГЭС, россияне уже понимали, что им придется бежать из Крыма. Однако это не спасет их от платы за содеянное.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Зеленский отметил, что тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что "российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать".
"Что ж, Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня ночью российские военные умышленно взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. С утра в области проводится эвакуация мирных жителей. Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек.
Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.
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