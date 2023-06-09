США объявят о новом масштабном пакете долгосрочной помощи Украине, известны дата и стоимость – СМИ
На чем будет сделан акцент?
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США 9 июня собираются объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на $2 млрд. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.
Деньги в основном пойдут на закупку ракетных установок систем противовоздушной обороны Hawk и ракет для них, а также двух типов усовершенствованных ракет для ЗРК Patriot. Одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3 или Pac-3. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T.
Пакет предусматривает закрытие долгосрочных потребностей Украины. США оплатят контракты на поставку систем и боеприпасов, они не будут передавать их из запасов Пентагона.
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