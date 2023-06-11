Караваев стал послом команды, за которую играют переселенцы

Игрок "Динамо" Александр Караваев стал послом команды "Мрия-Гостомель", полностью состоящей из ВПЛ, внутренне перемещенных лиц, и выступает в первенстве Бучанского района Киевской области.

"Поддержка переселенцев в это трагическое время – задача для каждого из нас. Грандиозно, что это удается делать с помощью футбола, эта игра всегда объединяла людей. Проект "Мрия" Дубаса и Василькова уникален в своем роде, очень рад стать его частью", – рассказал сам Караваев.

Клуб "Мрия-Гостомель" организовали известный блоггер Дмитрий Дубас и бывший пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков, которые работают в волонтерском штабе "Реставратор. Картофельное войско". Как отмечают организаторы, во время каждого домашнего матча уникального клуба в Гостомеле проходит гуманитарный фестиваль, а команды на поле выводят маленькие переселенцы из семей ВПЛ, проживающих в регионе.

Напомним, что будущее Александра Караваева у "Динамо" остается под вопросом. Его контракт истекает летом, новостей о продлении пока не было. Интерес к подписанию игрока проявляет новичок УПЛ "Полесье".