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Легенда Арсенала возглавит команду Зинченко в благотворительном матче в поддержку Украины

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Событие пройдет 5 августа в Лондоне

Легенда Арсенала возглавит команду Зинченко в благотворительном матче в поддержку Украины

Фото: Instagram

Новина українською

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины, который пройдет на домашнем стадионе "Челси" - "Стэмфорд Бридж".

Французский специалист станет тренером команды Александра Зинченко. Венгер тренировал "Арсенал" в течении 22 сезонов, что является рекордом. Вместе с ним "канониры" завоевали три чемпионства, по 7 раз - Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Зинченко и Андрей Шевченко в рамках этой встречи станут капитанами команд. Среди участников поединка будут легенды сборной Англии Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд и другие.

Благотворительнй матч пройдет 5 августа в Лондоне. Его цель - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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Источник:
game_4_ukraine

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