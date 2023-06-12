Легенда Арсенала возглавит команду Зинченко в благотворительном матче в поддержку Украины
Событие пройдет 5 августа в Лондоне
Фото: Instagram
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины, который пройдет на домашнем стадионе "Челси" - "Стэмфорд Бридж".
Французский специалист станет тренером команды Александра Зинченко. Венгер тренировал "Арсенал" в течении 22 сезонов, что является рекордом. Вместе с ним "канониры" завоевали три чемпионства, по 7 раз - Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Зинченко и Андрей Шевченко в рамках этой встречи станут капитанами команд. Среди участников поединка будут легенды сборной Англии Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд и другие.
Благотворительнй матч пройдет 5 августа в Лондоне. Его цель - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
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