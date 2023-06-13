УАФ в очередной раз выступила против возможности проведения матчей с участием сборной России

В связи с возможным проведением в сентябре 2023 года матча сборных Катара и России УАФ направила письмо в адрес ФИФА и Футбольной ассоциации Катара, в котором осуждает инициативу организации такой встречи.

"В целях обеспечения выполнения решения Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд, национальных сборных или клубных, от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, принятого в первые дни войны в Украине и в дальнейшем пролонгированного в мае 2022 года на сезон-2022/2023, мы продолжаем обращаться к вам о случаях потенциальных нарушений этого решения с большими надеждами им предотвратить.

Согласно открытым источникам, российский футбольный союз официально подтвердил, что национальная мужская сборная России в сентябре 2023 года сыграет товарищеский матч со сборной Катара, который планируется провести в Катаре. При этом также следует отметить, что, несмотря на отстранение от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА, в 2022 году национальная мужская сборная России провела товарищеские матчи с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а затем состоялись еще два матча в марте 2023 года.

Мы в УАФ искренне считаем, что вышеупомянутые матчи не могут происходить при нынешних обстоятельствах, являясь разрешенными и поддержанными конфедерациями и ассоциациями-членами, поскольку это противоречит мотивированным намерениям ФИФА по изоляции агрессоров от мирового футбольного сообщества.

Ведь даже после более чем года жестокой войны российское террористическое государство продолжает совершать ужасные преступления в Украине, оказывая также разрушительное влияние на природу и экономику наших соседних государств, и однозначно недопустимо возвращать команды, представляющие россию, в футбольную семью цивилизованного мира", — говорится в письме первого вице-президента УАФ Анатолия Демяненко.