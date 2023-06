Пике сыграет в благотворительном матче ради Украины

Экс-защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины. Товарищеская игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Ранее стало известно, что тренером команды Зинченко станет легендарный Арсен Венгер.

За свою карьеру 36-летний Пике успел поиграть в "Манчестер Юнайтед", "Сарагосе" и "Барселоне". Он трижды выиграл с каталонцами Лигу чемпионов, 8 раз – чемпионат Испании, 7 раз – Кубок Испании, 6 раз – Суперкубок Испании. Также Пике трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпиона мира.

С МЮ он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии. Выигрывал кубок Лиги и Суперкубок страны. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира (2010 год) и чемпионом Европы (2012).

Напомним, цель благотворительно матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Welcome World-Cup winning Gerard Piqué to #Game4Ukraine. ⚽️



Considered one of the best defenders of his era, we are thrilled to have Gerard join us on August 5th, 2023,

at Stamford Bridge.



For tickets and further info, visit https://t.co/UPaeinPY8K ????????@3gerardpique pic.twitter.com/sXhupvNBbE