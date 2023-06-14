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Пике сыграет в благотворительном матче ради Украины

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Товарищеская игра пополняется звездными именами

Пике сыграет в благотворительном матче ради Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины. Товарищеская игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Ранее стало известно, что тренером команды Зинченко станет легендарный Арсен Венгер.

За свою карьеру 36-летний Пике успел поиграть в "Манчестер Юнайтед", "Сарагосе" и "Барселоне". Он трижды выиграл с каталонцами Лигу чемпионов, 8 раз – чемпионат Испании, 7 раз – Кубок Испании, 6 раз – Суперкубок Испании. Также Пике трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпиона мира.

С МЮ он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии. Выигрывал кубок Лиги и Суперкубок страны. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира (2010 год) и чемпионом Европы (2012).

Напомним, цель благотворительно матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: война с россией Жерар Пике
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