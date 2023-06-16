  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Беланов: Притянутое за уши решение с политическим душком
В тренде

Беланов: Притянутое за уши решение с политическим душком

Общие новости
(2 голосов)

Обладатель Золотого мяча-1986 отреагировал на арест Павелко

Беланов: Притянутое за уши решение с политическим душком

Фото: Google

Новина українською

Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов прокомментировал решение суда, согласно которого главу организации Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

"Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд города решил арестовать президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?

У меня на этот вопрос только один ответ - притянутое за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с прошлой осени.

За это время я успел побывать на нескольких судебных заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей. Никаких реальных причин для ареста Андрея за все это время так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не прятался, ни на кого не давил, четко соблюдал установленные правила.

Читайте такжеПротасов: Решение суда об аресте Павелко является политически-мотивированным

Наверное, поэтому дело быстренько передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?

Но если так и наши суды вершат судьбы людей по такому принципу, то на этом участке Россия может праздновать победу. Потому что ручные суды и незаконные решения - это про Россию.

Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую, в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях, и львовской судьи. Случайность?

Теперь понимаю, что междоусобные конфликты, которые в последнее время все чаще возникают в Украине, не являются случайностью. Очередной удар, нанесенный сегодня по украинскому футболу - часть этой кампании.

В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия - раскола.

Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины.

Мы вместе со всей страной уже 16-й месяц как только можем помогаем нашим воинам, но наши усилия будут напрасны, если пятая колонна будет продолжать уничтожать страну изнутри. Надеюсь на вашу оперативную реакцию!

Верю в победу Украины! Слава Украине!", - написал Беланов в своем Facebook.

По теме
yellow-arrow
Делегация африканских лидеров спускалась в бомбоубежище во время атаки на Киев
yellow-arrow
Зеленский заявил западным СМИ, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС
yellow-arrow
Германия срочно передаст Украине ракеты для Patriot. Также важную помощь анонсировали в Болгарии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Беланов Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
16.06.2023 в 16:34
Ой вэй, Гоша, не позорь одесскую семью и не становись еле-еле поцем; вся ваша контора тунеядцев и воров уже давно себя скомпрометировала и результат на удивление закономерный, хотя это все и жабагадюка в целом, потому-что мафия бессмертна, особенно хохляцкая.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 15:07
Если такие люди как Протасов, Павелко, Коньков за него, то я верю в Павелко на 100%, надеюсь справедливость восторжествует, он еще много пользы принесет нашему футболу. В общем не того человека посадили, лучше бы ловили диверсантов или предателей, которые работают на агрессора.
Ответить
+1
-4
robot2015
16.06.2023 в 15:52
Ага, вже приніс... Замість футбола отримали цирк з купленими суддями, яких покривають а не карають. З такими слугами футболу і далі будемо в дупі
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде