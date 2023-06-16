Беланов: Притянутое за уши решение с политическим душком
Обладатель Золотого мяча-1986 отреагировал на арест Павелко
Фото: Google
Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов прокомментировал решение суда, согласно которого главу организации Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.
"Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд города решил арестовать президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?
У меня на этот вопрос только один ответ - притянутое за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с прошлой осени.
За это время я успел побывать на нескольких судебных заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей. Никаких реальных причин для ареста Андрея за все это время так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не прятался, ни на кого не давил, четко соблюдал установленные правила.
Наверное, поэтому дело быстренько передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?
Но если так и наши суды вершат судьбы людей по такому принципу, то на этом участке Россия может праздновать победу. Потому что ручные суды и незаконные решения - это про Россию.
Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую, в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях, и львовской судьи. Случайность?
Теперь понимаю, что междоусобные конфликты, которые в последнее время все чаще возникают в Украине, не являются случайностью. Очередной удар, нанесенный сегодня по украинскому футболу - часть этой кампании.
В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия - раскола.
Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины.
Мы вместе со всей страной уже 16-й месяц как только можем помогаем нашим воинам, но наши усилия будут напрасны, если пятая колонна будет продолжать уничтожать страну изнутри. Надеюсь на вашу оперативную реакцию!
Верю в победу Украины! Слава Украине!", - написал Беланов в своем Facebook.
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