Протасов: Решение суда об аресте Павелко является политически-мотивированным

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал решение суда, согласно которого главу организации Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

"Мы в Украинской ассоциации футбола считаем это решение таким, что не имеет под собой никаких законных оснований и является политически-мотивированным, и адвокаты УАФ уже подали апелляцию. Передача дела из Киева во Львов и скорость принятия решения вызывает вопросы не только у юристов, но и у простых людей, которые не осведомлены в юридических тонкостях.

Также адвокаты УАФ будут апеллировать к международным институтам с целью доказать безосновательность ареста Андрея Павелко, который также является членом Исполкома УЕФА. Кроме того, готовятся документы для подачи в Европейский суд по правам человека.