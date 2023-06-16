Протасов: Решение суда об аресте Павелко является политически-мотивированным
Адвокаты УАФ уже подали апелляцию
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал решение суда, согласно которого главу организации Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.
"Мы в Украинской ассоциации футбола считаем это решение таким, что не имеет под собой никаких законных оснований и является политически-мотивированным, и адвокаты УАФ уже подали апелляцию. Передача дела из Киева во Львов и скорость принятия решения вызывает вопросы не только у юристов, но и у простых людей, которые не осведомлены в юридических тонкостях.
Также адвокаты УАФ будут апеллировать к международным институтам с целью доказать безосновательность ареста Андрея Павелко, который также является членом Исполкома УЕФА. Кроме того, готовятся документы для подачи в Европейский суд по правам человека.
Что касается деятельности УАФ, то она продолжается в штатном режиме. Национальная сборная готовится к матчам отбора Евро-2024, молодежная - к старту на Евро-2023 (U-21). Другие подразделения, в частности, работают над возобновлением соревнований в следующем сезоне. Кстати, хотел бы напомнить, что именно Андрей Павелко был той движущей силой, которая позволила нам провести прошлый - уникальный! - чемпионат в условиях военного положения.
Поэтому обращаюсь ко всем представителям футбольного сообщества. Давайте сохранять спокойствие! Мы победим и на военном фронте, и на футбольном! Все будет Украина!", - сказал Протасов.
Популярное сейчас
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Вместе с Буяльским. Ребров огласил заявку на игру против Северной Македонии
- Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня
- В Пентагоне сообщили, имеют ли США подтверждение об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО