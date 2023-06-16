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Протасов: Решение суда об аресте Павелко является политически-мотивированным

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Адвокаты УАФ уже подали апелляцию

Протасов: Решение суда об аресте Павелко является политически-мотивированным

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал решение суда, согласно которого главу организации Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

"Мы в Украинской ассоциации футбола считаем это решение таким, что не имеет под собой никаких законных оснований и является политически-мотивированным, и адвокаты УАФ уже подали апелляцию. Передача дела из Киева во Львов и скорость принятия решения вызывает вопросы не только у юристов, но и у простых людей, которые не осведомлены в юридических тонкостях.

Также адвокаты УАФ будут апеллировать к международным институтам с целью доказать безосновательность ареста Андрея Павелко, который также является членом Исполкома УЕФА. Кроме того, готовятся документы для подачи в Европейский суд по правам человека.

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Что касается деятельности УАФ, то она продолжается в штатном режиме. Национальная сборная готовится к матчам отбора Евро-2024, молодежная - к старту на Евро-2023 (U-21). Другие подразделения, в частности, работают над возобновлением соревнований в следующем сезоне. Кстати, хотел бы напомнить, что именно Андрей Павелко был той движущей силой, которая позволила нам провести прошлый - уникальный! - чемпионат в условиях военного положения.

Поэтому обращаюсь ко всем представителям футбольного сообщества. Давайте сохранять спокойствие! Мы победим и на военном фронте, и на футбольном! Все будет Украина!", - сказал Протасов.

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В статье: Олег Протасов Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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