Милевский: Селезнев - человечище, с которым я познакомился в ночном клубе
Две легенды
Экс-форвард "Динамо" и
"Для меня он, прежде всего, человечище. Просто человечище, с которым я познакомился в ночном клубе.
Я ушел из футбола, он уходит из футбола – это жизнь, что поделаешь.
Не все играют как Роналду до 40 или Буффон до 43.
Он играл тогда за киевский "Арсенал", а я за "Динамо". Так вышло, что увиделись. Он говорит: "Привет". А я говорю: "Ты кто, дружище?". Он говорит: "Я Селезнев Жека".
Ну и все, так и познакомились", - сказал Милевский.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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