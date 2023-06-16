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Милевский: Селезнев - человечище, с которым я познакомился в ночном клубе

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Две легенды

Милевский: Селезнев - человечище, с которым я познакомился в ночном клубе

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал окончание карьеры Евгением Селезневым.

"Для меня он, прежде всего, человечище. Просто человечище, с которым я познакомился в ночном клубе.

Я ушел из футбола, он уходит из футбола – это жизнь, что поделаешь.

Не все играют как Роналду до 40 или Буффон до 43.

Он играл тогда за киевский "Арсенал", а я за "Динамо". Так вышло, что увиделись. Он говорит: "Привет". А я говорю: "Ты кто, дружище?". Он говорит: "Я Селезнев Жека".

Ну и все, так и познакомились", - сказал Милевский.

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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