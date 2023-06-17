Блохин: Павелко отстаивает интересы украинского футбола. Над ним устраивают показательную расправу
История с арестом Павелко продолжается
Фото: пресс-служба УАФ
Обладатель золотого мяча Олег Блохин отреагировал на арест руководителя УАФ Андрея Павелко:
"То, что произошло во Львовском суде, ничем иным как позором я назвать не могу. Я присутствовал лично. Как человек, удостоенный из рук президента Владимира Зеленского награды "Национальная легенда нации", как обладатель "Золотого мяча", я прибыл в суд, чтобы выступить поручителем. Но, оказывается, что можно обесценить всех и вся, когда есть такой заказ.
Павелко, сколько его знаю лично, отстаивает интересы украинского футбола. И сейчас над ним устраивают просто показательную расправу. Там нет никаких законных оснований, можете быть в этом уверены.
В зале суда, когда выступал прокурор, которого самого трясло от того, что он говорил, я знаете, о чем думал? О том, что в это же время на другом конце Украины продолжаются бои. Молодые люди, которые должны были бы бегать с мячом, отдают жизнь за то, чтобы здесь... Неужели за то, чтобы здесь происходили такие процессы? Чтобы давлением и шантажом разрушали украинский футбол?", - сказал Блохин "Украинским новостям".
Также он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому:
"Я надеюсь, что немало же сделал для нашей Украины, чтобы меня услышал Владимир Зеленский. Владимир Александрович, мы же знакомы. Для Вас я не человек с какой-то картинки или плаката. У меня нет сомнений в том, что вам будут комментировать сегодня ваши подчиненные то, что произошло. А потому услышьте, пожалуйста, и мой комментарий. Россия со всем арсеналом ее бомб и ракет, не смогла изнасиловать украинский футбол. А вот продажная прокурорско-судебная кучка клерков это сделала. Зачем? Кому это нужно?" - добавил Блохин.
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