Блохин: Павелко отстаивает интересы украинского футбола. Над ним устраивают показательную расправу

Обладатель золотого мяча Олег Блохин отреагировал на арест руководителя УАФ Андрея Павелко:

"То, что произошло во Львовском суде, ничем иным как позором я назвать не могу. Я присутствовал лично. Как человек, удостоенный из рук президента Владимира Зеленского награды "Национальная легенда нации", как обладатель "Золотого мяча", я прибыл в суд, чтобы выступить поручителем. Но, оказывается, что можно обесценить всех и вся, когда есть такой заказ.

Павелко, сколько его знаю лично, отстаивает интересы украинского футбола. И сейчас над ним устраивают просто показательную расправу. Там нет никаких законных оснований, можете быть в этом уверены.

В зале суда, когда выступал прокурор, которого самого трясло от того, что он говорил, я знаете, о чем думал? О том, что в это же время на другом конце Украины продолжаются бои. Молодые люди, которые должны были бы бегать с мячом, отдают жизнь за то, чтобы здесь... Неужели за то, чтобы здесь происходили такие процессы? Чтобы давлением и шантажом разрушали украинский футбол?", - сказал Блохин "Украинским новостям".