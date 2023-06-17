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Блохин: Павелко отстаивает интересы украинского футбола. Над ним устраивают показательную расправу

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(2 голосов)

История с арестом Павелко продолжается

Блохин: Павелко отстаивает интересы украинского футбола. Над ним устраивают показательную расправу

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Обладатель золотого мяча Олег Блохин отреагировал на арест руководителя УАФ Андрея Павелко:

"То, что произошло во Львовском суде, ничем иным как позором я назвать не могу. Я присутствовал лично. Как человек, удостоенный из рук президента Владимира Зеленского награды "Национальная легенда нации", как обладатель "Золотого мяча", я прибыл в суд, чтобы выступить поручителем. Но, оказывается, что можно обесценить всех и вся, когда есть такой заказ.

Павелко, сколько его знаю лично, отстаивает интересы украинского футбола. И сейчас над ним устраивают просто показательную расправу. Там нет никаких законных оснований, можете быть в этом уверены.

В зале суда, когда выступал прокурор, которого самого трясло от того, что он говорил, я знаете, о чем думал? О том, что в это же время на другом конце Украины продолжаются бои. Молодые люди, которые должны были бы бегать с мячом, отдают жизнь за то, чтобы здесь... Неужели за то, чтобы здесь происходили такие процессы? Чтобы давлением и шантажом разрушали украинский футбол?", - сказал Блохин "Украинским новостям".

Также он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Я надеюсь, что немало же сделал для нашей Украины, чтобы меня услышал Владимир Зеленский. Владимир Александрович, мы же знакомы. Для Вас я не человек с какой-то картинки или плаката. У меня нет сомнений в том, что вам будут комментировать сегодня ваши подчиненные то, что произошло. А потому услышьте, пожалуйста, и мой комментарий. Россия со всем арсеналом ее бомб и ракет, не смогла изнасиловать украинский футбол. А вот продажная прокурорско-судебная кучка клерков это сделала. Зачем? Кому это нужно?" - добавил Блохин.

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В статье: Олег Блохин Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ukranews.com

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Комментарии (4)
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K-Spirit (Киев)
17.06.2023 в 21:22
Из рук президента? Очередную цацку на фото вручает Павелко. Ну он тоже президент. В отсидке.
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0
0
kukarekin (Одесса)
17.06.2023 в 21:13
Беляш оттуда кормится!
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+1
-1
филанкрот (donetsk)
17.06.2023 в 21:12
Блохін якусь дурню верзе.Згадав про бої з руснею,які ніякого відношення до справи Павелка не мають.Якщо винен--має сісти
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+2
0
MaximSK (Киев)
17.06.2023 в 21:01
Единственное объяснение, от Павелко хотят быстро избавится и на его место поставить кого-то другого, и этот приказ идет сверху. Я считаю, что все должно быть по закону, если у них есть веские доказательства его вины, тогда все ок, если только косвенные улики, то сажать его глупо.
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0
-2

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