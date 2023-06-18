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Баранка: Мои глубокие соболезнования УАФ и ее президенту Андрею Павелко

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Функционер считает действия суда несправедливыми

Баранка: Мои глубокие соболезнования УАФ и ее президенту Андрею Павелко

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Председатель комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал взятие под стражу президента ассоциации Андрея Павелко на 60 суток.

"Мои глубокие соболезнования УАФ и ее президенту Андрею Павелко. В этот момент слова тех, кого мы дисквалифицировали и кто обещал отомстить, звучат особенно зловеще.

Мы разгромили преступную организацию, которая незаконно зарабатывала миллионы евро, и поставили Украину в пример всей Европе, и все это благодаря президенту Павелко. Мы остановили пиратство, которое иссушало украинский футбол, и это тоже благодаря дальновидности президента Павелко.

А что, если за этим судебным преследованием действительно стоит попытка вернуть ситуацию, в которой провайдеры грабили украинский футбол.

Мы отчаянно боремся против субъектов, которые продолжают подпитывать военную машину государства-оккупанта, и это тоже благодаря президенту Павелко, который никогда не колебался идти против этих субъектов.

Что, если за этим нарушением всех базовых прав подозреваемого действительно стоит желание защитить этих субъектов, которые являются спонсорами терроризма.

Договорные матчи – это ужасное явление, которое исчисляется миллионами евро, и я уже много раз наблюдал за шагами преступных организаций, которые стремятся уничтожить тех, кто с ними борется.

Подтверждая свою глубокую человеческую и профессиональную солидарность с президентом, я продолжаю верить в «справедливое» правосудие и надеюсь, что я ошибаюсь", — написал Баранка.

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В статье: Андрей Павелко Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Фейсбук Баранки

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