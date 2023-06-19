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Россияне не пустили представителей ООН на левобережье Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС

Общие новости
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Оккупанты отказали им в гуманитарной миссии

Россияне не пустили представителей ООН на левобережье Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС

фото з відкритих джерел

Новина українською

Россия отказала представителям Организации Объединенных Наций в доступе к районам левого берега Херсонской области, которые пострадали после подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявила координатор ООН в Украине Денис Браун.

Сейчас ООН работает с правительствами Украины и РФ для передачи гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате катастрофы. Россияне отклонили запрос ООН на доступ ко временно оккупированным ими территории.

В ООН отметили, что будут продолжать работать над поиском решения, и призывают российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву.

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В статье: ООН война с россией Каховская ГЭС
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Источник:
reliefweb.int

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