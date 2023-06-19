Ушел из жизни известный в прошлом арбитр и делегат ФФУ

На 93-м году ушел из жизни Ярослав Балыкин, хорошо знакомый не одному поколению футбольных специалистов и болельщиков. До отъезда на постоянное место жительства в Израиль он долгое время инспектировал матчи национального чемпионата и Кубка Украины, был наставником для наших арбитров, а также возглавлял Днепропетровскую областную федерацию футбола.

Начинал свою профессиональную карьеру Балыкин в начале 50-х годов прошлого века, когда защищал цвета двух рижских клубов – ОДО и "Даугавы". Затем ненадолго перебрался в минский "Спартак", откуда переехал в Украину, где на протяжении шести сезонов (с 1956-го по 1961-й годы) выступал в составе днепропетровского "Металлурга"/"Днепра". С тех пор он жил в Днепропетровске вплоть до отъезда на Землю Обетованную в 1997-м.

Опыт, приобретенный за более чем десятилетний период выступлений в роли игрока, помог Ярославу Балыкину в освоении новой роли – арбитра. В ней он больше всего и запомнился болельщикам, наблюдавших за его судейством на футбольных полях в 60-70-х годах. В 1971-м днепропетровский рефери получил высокое звание судьи всесоюзной категории, войдя по итогам сезона в десятку лучших арбитров некогда огромной страны.

Спустя год после завершения судейской карьеры в 1980-м, Ярослав Балыкин работал начальником команды днепропетровского "Днепра", был инициатором приглашения в разгар сезона из прогрессировавшего никопольского "Колоса" легендарного дуэта Владимир Емец – Геннадий Жиздик.

В 80-90-е годы он был преподавателем во время судейских сборов. За много лет работы в футболе Ярослав Григорьевич успел подготовить немало квалифицированных арбитров, которые достигли рубежа в 100 и больше матчей в элите Украины. Среди его учеников такие рефери, как Александр Гордиенко, Игорь Горожанкин, Сергей Шебек, Василий Мельничук, Виктор Дердо, Игорь Хиблин, Сергей Татулян, Игорь Ярменчук.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Ярослава Балыкина…