Генштаб: Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух направлениях

Украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, его цитирует Military Media Center. Силы обороны продолжают наступательные действия на этой территории:

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ривнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – отметил Ковалев.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы; враг пытался восстановить утраченное положение.