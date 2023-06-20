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Генштаб: Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух направлениях

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Закрепляются на достигнутых рубежах

Генштаб: Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух направлениях

Zelenskiy Official

Новина українською

Украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, его цитирует Military Media Center. Силы обороны продолжают наступательные действия на этой территории:

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ривнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – отметил Ковалев.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы; враг пытался восстановить утраченное положение.

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В статье: Андрей Ковалев война с россией контрнаступление Military Media Center
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Источник:
Military Media Center

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