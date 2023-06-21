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ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении

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Информация от Генштаба

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении

Military Media Center

Новина українською

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев. На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное Поле – Макаровка ВСУ имели частичный успех, воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, противник применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение.

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Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области.

"На направлении Белогоровка – Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

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В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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