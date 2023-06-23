Костышин: Я не балованный, поэтому могу рассмотреть все проекты
Тренер рассматривает все варианты работы
Фото: Александр Приходько
Украинский специалист Руслан Костышин заявил, что готов вернуться к тренерской деятельности.
"Я не какая-то там звезда. Никакой работы ни цураюсь. В "Колосе" я начинал с аматоров. А потом два сезона в еврокубках играли. Главное - працювати. А все остальное - таке. Может быть и Первая и Вторая лига, но с задачей - подняться, это всегда интересно.
Короче, я не балованный, могу рассмотреть все проекты", - сказал Костышин в интервью FanDay.
Предыдущим местом работы Костышина была казахстанская "Аксу", откуда его уволили в апреле 2023 года.
До этого он на протяжении семи лет возглавлял "Колос" (2014-2021 годы). За это время "хлеборобы" прошли путь из аматорского чемпионата Украины до УПЛ. Также под его руководством "Колос" впервые в своей истории сыграл в еврокубках.
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