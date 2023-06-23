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Костышин: Я не балованный, поэтому могу рассмотреть все проекты

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Тренер рассматривает все варианты работы

Костышин: Я не балованный, поэтому могу рассмотреть все проекты

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Украинский специалист Руслан Костышин заявил, что готов вернуться к тренерской деятельности.

"Я не какая-то там звезда. Никакой работы ни цураюсь. В "Колосе" я начинал с аматоров. А потом два сезона в еврокубках играли. Главное - працювати. А все остальное - таке. Может быть и Первая и Вторая лига, но с задачей - подняться, это всегда интересно.

Короче, я не балованный, могу рассмотреть все проекты", - сказал Костышин в интервью FanDay.

Предыдущим местом работы Костышина была казахстанская "Аксу", откуда его уволили в апреле 2023 года.

До этого он на протяжении семи лет возглавлял "Колос" (2014-2021 годы). За это время "хлеборобы" прошли путь из аматорского чемпионата Украины до УПЛ. Также под его руководством "Колос" впервые в своей истории сыграл в еврокубках.

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В статье: Руслан Костышин
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Источник:
FanDay

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