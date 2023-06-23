Костышин: Я не балованный, поэтому могу рассмотреть все проекты

Украинский специалист Руслан Костышин заявил, что готов вернуться к тренерской деятельности.

"Я не какая-то там звезда. Никакой работы ни цураюсь. В "Колосе" я начинал с аматоров. А потом два сезона в еврокубках играли. Главное - працювати. А все остальное - таке. Может быть и Первая и Вторая лига, но с задачей - подняться, это всегда интересно.

Короче, я не балованный, могу рассмотреть все проекты", - сказал Костышин в интервью FanDay.