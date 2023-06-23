В Politico рассказали, где могут обучать украинских пилотов летать на F-16, и когда истребители могут быть переданы ВСУ
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Поставка F-16 сейчас не стоит на повестке дня. Представитель компании Lockheed отметил, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее начать подготовку пилотов совместно с Данией, но сама поставка требует отдельного процесса принятия решений.
Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16.
Вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Наиболее вероятно, что истребители предоставят Нидерланды и Дания, которые возглавляют программу подготовки, но еще ничего не решено. Сами поставки могут стартовать в начале 2024 года, пишут в Politico.
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