Россияне сбросили химический боеприпас на позиции ВСУ под Марьинкой
Ветер подул в сторону позиций окупантов
фото из открытых источников
Российские оккупационные войска сбросили запрещенный химический боеприпас на позиции украинских защитников в районе Марьинки Донецкой области, заявили в Силах обороны Таврического направления.
Точно известно, что ветер подул в сторону российских военных, однако о последствиях для оккупантов не сообщается.
Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отметил, что за последние сутки в районе города произошло 13 боевых столкновений. Вооруженным Силам Украины удалось отразить наступление окупантов.
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Источник:Радіо Свобода
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