Россияне сбросили химический боеприпас на позиции ВСУ под Марьинкой

Российские оккупационные войска сбросили запрещенный химический боеприпас на позиции украинских защитников в районе Марьинки Донецкой области, заявили в Силах обороны Таврического направления.

Точно известно, что ветер подул в сторону российских военных, однако о последствиях для оккупантов не сообщается.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отметил, что за последние сутки в районе города произошло 13 боевых столкновений. Вооруженным Силам Украины удалось отразить наступление окупантов.