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Россияне сбросили химический боеприпас на позиции ВСУ под Марьинкой

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Ветер подул в сторону позиций окупантов

Россияне сбросили химический боеприпас на позиции ВСУ под Марьинкой

фото из открытых источников

Новина українською

Российские оккупационные войска сбросили запрещенный химический боеприпас на позиции украинских защитников в районе Марьинки Донецкой области, заявили в Силах обороны Таврического направления.

Точно известно, что ветер подул в сторону российских военных, однако о последствиях для оккупантов не сообщается.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отметил, что за последние сутки в районе города произошло 13 боевых столкновений. Вооруженным Силам Украины удалось отразить наступление окупантов.

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В статье: донбасс война с россией
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Источник:
Радіо Свобода

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