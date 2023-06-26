Бывший вице-президент ФБУ и экс-президент ХК Днепр осужден по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

Заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк приговорены к десяти годам лишения свободы, сообщает Офис генерального прокурора в телеграм.

Бывший глава и помощник депутата Херсонского областного совета, Владислав Мангер и Алексей Левин соответственно, признаны виновными в заказе и организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, который имеет характер особого мучения и повлек смерть потерпевшей. Суд согласился с доводами и позицией прокуроров и назначил обоим наказание в виде десяти лет заключения, а также взыскал в пользу потерпевших по 5 млн грн морального вреда каждому.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Хесонского облсовета Мангер на почве личной неприязни решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и привлек к организации преступления помощника депутата облсовета Левина. Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления.

31 июля 2018 года около 8:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома. В начале августа 2018 помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению председателя облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов США, еще 500 долларов предоставили раньше как задаток.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года, 40% ее тела были поражены химическими ожогами. В 2019-м суд уже назначал наказание членам группы нападающих: Торбину – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу и Вишневскому – по 4, Горбунову – 3 года лишения свободы. За заранее не обещанное сокрытие преступления в октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому.

Владислав Мангер ранее был почётным президентом херсонского хоккейного клуба "Днепр", выступающего в Украинской хоккейной лиге. Кроме того, он занимал должность вице-президента Федерации бокса Украины.

Нападение на Екатерину Гандзюк и отсутствие результатов расследования дали начало бессрочной акции, чтобы заказчики убийства были наказаны. Ее поддерживали фанаты украинских футбольных клубов, а также футболисты херсонского "Кристала", выходя на матчи с баннером, на котором был вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?".