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Коноплянка, Лужный и Левченко сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine

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Всего список пополнили 6 участников

Коноплянка, Лужный и Левченко сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine

sport24

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Организаторы благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine продолжают пополнять список участников.

На этот раз стало известно, что в поединке примут участие: Сержиньо, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Шота Арвеладзе, Евгений Левченко, Массимо Оддо и Дэвид Джеймс.

Напомним, в Game4Ukraine сыграют синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Благотворительное мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

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В статье: Евгений Коноплянка Олег Лужный Массимо Оддо Дэвид Джеймс Евгений Левченко Шота Арвеладзе Сержиньо война с россией
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