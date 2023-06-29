Коноплянка, Лужный и Левченко сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine
Всего список пополнили 6 участников
sport24
Организаторы благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine продолжают пополнять список участников.
На этот раз стало известно, что в поединке примут участие: Сержиньо, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Шота Арвеладзе, Евгений Левченко, Массимо Оддо и Дэвид Джеймс.
Напомним, в Game4Ukraine сыграют синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
Благотворительное мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".
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