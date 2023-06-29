Коноплянка, Лужный и Левченко сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine

Организаторы благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine продолжают пополнять список участников.

На этот раз стало известно, что в поединке примут участие: Сержиньо, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Шота Арвеладзе, Евгений Левченко, Массимо Оддо и Дэвид Джеймс.

Напомним, в Game4Ukraine сыграют синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Благотворительное мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".