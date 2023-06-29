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Артем Кравец получил тренерский диплом категории B

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Может пробовать себя в качестве тренера

Артем Кравец получил тренерский диплом категории B

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец отучился на тренерских курсах и получил диплом категории "В".

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Никогда не любил экзамены, но сдавал их неплохо", – подписал Артем в Инстаграм.

Диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.

На днях таким же дипломом похвастался и кипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Артем Кравец получил тренерский диплом категории B - изображение 1
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