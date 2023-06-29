Артем Кравец получил тренерский диплом категории B
Может пробовать себя в качестве тренера
Экс-форвард "
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Никогда не любил экзамены, но сдавал их неплохо", – подписал Артем в Инстаграм.
Диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.
На днях таким же дипломом похвастался и
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