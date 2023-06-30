Магучих впервые в сезоне не выиграла турнир, Геращенко повторила свой рекорд и взяла серебро.
Ярослава получила бронзу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 29 июня, в швейцарской Лозанне стартовал шестой в сезоне этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Программу открыли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, где украинки традиционно выступают фаворитками.
На старт вышли Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, до этого выигравшая все 11 стартов в сезоне. Однако в этот раз Ярослава финишировала только третьей.
Магучих покорила планку 1.97, не смогла взять с первой попытки 2.00 м, и сразу переставила планку на высоту 2.02. Однако на этот раз Ярослава ошиблась.
Ирина Геращенко с первой же попытки покорила планку в два метра. Это удалось ей только во второй раз в карьере. Правда, этого результата хватило только для серебра, ведь австралийка Никола Олислагерс покорила 2.02, что теперь является новым рекордом сезона в мире. Предыдущий – 2.01 – как раз принадлежал Магучих. Никола еще и 2.05 попыталась взять, но безуспешно.
Юлия Левченко также выдала свой лучший результат в сезоне, но только 1.94. Этот результат позволил ей финишировать пятой.
Бриллиантовая лига 2023. Лозанна
Прыжки в высоту, женщины
- Никола Олислагерс (Австралия) 2.02 метра
- Ирина Геращенко (Украина) 2.00
- Ярослава Магучих (Украина) 1.97
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