  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Магучих впервые в сезоне не выиграла турнир, Геращенко повторила свой рекорд и взяла серебро.
В тренде

Магучих впервые в сезоне не выиграла турнир, Геращенко повторила свой рекорд и взяла серебро.

Общие новости
(1 голосов)

Ярослава получила бронзу

Магучих впервые в сезоне не выиграла турнир, Геращенко повторила свой рекорд и взяла серебро.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 29 июня, в швейцарской Лозанне стартовал шестой в сезоне этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Программу открыли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, где украинки традиционно выступают фаворитками.

На старт вышли Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, до этого выигравшая все 11 стартов в сезоне. Однако в этот раз Ярослава финишировала только третьей.

Магучих покорила планку 1.97, не смогла взять с первой попытки 2.00 м, и сразу переставила планку на высоту 2.02. Однако на этот раз Ярослава ошиблась.

Ирина Геращенко с первой же попытки покорила планку в два метра. Это удалось ей только во второй раз в карьере. Правда, этого результата хватило только для серебра, ведь австралийка Никола Олислагерс покорила 2.02, что теперь является новым рекордом сезона в мире. Предыдущий – 2.01 – как раз принадлежал Магучих. Никола еще и 2.05 попыталась взять, но безуспешно.

Юлия Левченко также выдала свой лучший результат в сезоне, но только 1.94. Этот результат позволил ей финишировать пятой.

Бриллиантовая лига 2023. Лозанна

Прыжки в высоту, женщины

  1. Никола Олислагерс (Австралия) 2.02 метра
  2. Ирина Геращенко (Украина) 2.00
  3. Ярослава Магучих (Украина) 1.97

Читайте такжеЯрослава Магучих выиграла золотую медаль Европейских Игр

По теме
yellow-arrow
На территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома
yellow-arrow
"Главное, чтобы выиграла Украина". Шевченко - о благотворительном матче против команды Зинченко
yellow-arrow
Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих Ирина Геращенко Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде