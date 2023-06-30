В Польше арестован российский хоккеист, подозреваемый в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило об аресте российского хоккеиста, подозреваемого в шпионской деятельности.

Согласно материалам следствия, спортсмен находился в Польше с октября 2021 года, он следил за объектами критической инфраструктуры в нескольких воеводствах и передавал соответствующую информацию своим кураторам за вознаграждение.

Сообщается, что хоккеист – 14-й задержанный из шпионской сети, выявленной АВБ. Его арестовали сроком на три месяца, пока будет идти следствие и суд. Ему грозит 10 лет заключения.

Между тем, в СМИ появилась информация, что задержанным может быть хоккеист Максим Сергеев, выступающий за UKS Zagłębie Sosnowiec.

Российские пропагандистские СМИ уже сообщили, что посольство РФ в Польше направило запрос по поводу информации о задержанном хоккеисте.