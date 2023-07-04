Глава военного комитета НАТО: Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления

Контрнаступление ВСУ осложнено наземными российскими минами и другими препятствиями, но украинские силы имеют право действовать осторожно. Об этом заявил в понедельник, 3 июля, адмирал и высокопоставленный чиновник НАТО Роб Бауэр – он возглавляет военный комитет Альянса.

"Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так. Украинские войска сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров, пытаясь прорвать российские линии. Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев". "Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро. ВСУ осторожны, так должно быть, чтобы избегать больших потерь. Это чрезвычайно сложная операция. То, как они ее проводят, заслуживает похвалы. Давления или критики за то, что они продвигаются не очень быстро, быть не должно. Это очень, очень трудное время для них".

Также Бауэр заявил в интервью LBC, что Украина не получит истребители, пока контрнаступление не завершится. Вопрос предоставления ВСУ самолетов, о которых просит Киев, "не будет решен в краткосрочной перспективе".