Глава военного комитета НАТО: Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления
Также оценил шансы ВСУ одержать победу в войне
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Контрнаступление ВСУ осложнено наземными российскими минами и другими препятствиями, но украинские силы имеют право действовать осторожно. Об этом заявил в понедельник, 3 июля, адмирал и высокопоставленный чиновник НАТО Роб Бауэр – он возглавляет военный комитет Альянса.
"Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так. Украинские войска сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров, пытаясь прорвать российские линии. Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев".
"Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро. ВСУ осторожны, так должно быть, чтобы избегать больших потерь. Это чрезвычайно сложная операция. То, как они ее проводят, заслуживает похвалы. Давления или критики за то, что они продвигаются не очень быстро, быть не должно. Это очень, очень трудное время для них".
Также Бауэр заявил в интервью LBC, что Украина не получит истребители, пока контрнаступление не завершится. Вопрос предоставления ВСУ самолетов, о которых просит Киев, "не будет решен в краткосрочной перспективе".
"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистической организации, которая сможет поддерживать эти самолеты, эти составляющие пока не будут доступны. Мы не должны смешивать эти две дискуссии – я думаю, что это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, но мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".
"Может ли Украина выиграть войну против России без истребителей? Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что она имеет западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку, и она имеет, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию. Из истории мы знаем, что это чрезвычайно важная часть военных операций. Люди воюют за свое – это экзистенциальная борьба – украинцы понимают, за что они воюют, россияне не имеют никакого представления, за что они воюют".
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